У Британії почалися дострокові парламентські вибори. Королівська родина не голосує

Очікується, що остаточні результати екзит-полів опублікують зранку наступного дня після виборів

Фото: ЕРА/ANDY RAIN

У четвер, 4 липня, у Великій Британії розпочинаються дострокові вибори, які мають замінити консерваторів на лейбористів. Про це повідомляє BBC News.

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Виборчі дільниці у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії відкриваються о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00.

Після цього одразу розпочнеться підрахунок голосів та оголошення результатів перших екзит-полів. Очікується, що остаточні дані опублікують зранку наступного дня після виборів.

Британський таблоїд People написав, що королівська родина не братиме участі у голосуванні. Причина – монархи залишаються політично нейтральними в усіх питаннях і, попри результати виборів, дотримуються думки, що парламент і представники корони мають співпрацювати заради спільної мети.

30 травня 2024 року британський парламент заявив про саморозпуск – традиційна процедура перед виборами.

Консервативна партія у владі вже 13 років, але лейбористи лідирують в опитуванні, яке оприлюднило видання The Times.

13 червня лідер британських лейбористів Кір Стармер, який є головним кандидатом на посаду нового прем'єра країни, заявив, що у разі перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах продовжить підтримувати Україну.

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