Головний кандидат у прем'єри Британії підтвердив підтримку України – що про нього відомо

Лейбористська партія лідирує в опитуваннях. Парламентські вибори призначені на 4 липня 2024 року

Кір Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Лідер британських лейбористів Кір Стармер, який є головним кандидатом на посаду нового прем'єра країни, заявив, що у разі перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах продовжить підтримувати Україну. Про це повідомляє Sky News.

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"З лейбористами військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великої Британії залишиться непохитною", – сказав він.

По-друге, лейбористи наполягатимуть на притягуванні Росії до відповідальності та підтримуватимуть створення спецтрибуналу за російську агресію проти України. Свого часу Стармер підтримав ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

По-третє, Лейбористська партія підтримуватиме конфіскацію російських активів та виступатиме за їхнє подальше використання для допомоги Україні.

Крім того, кандидат у прем'єри Британії обіцяє грати провідну роль у північноатлантичній інтеграції України.

Парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня 2024 року. 30 травня британський парламент заявив про саморозпуск – традиційна процедура перед виборами.

Консервативна партія у владі вже 13 років, але лейбористи лідирують в опитуванні, яке оприлюднило видання The Times.

У лютому 2023 року Стармер відвідав Україну. Там він зустрівся з Зеленським та заявив про непохитну підтримку з боку Лондона.

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