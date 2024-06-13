Главный кандидат в премьеры Британии подтвердил поддержку Украины – что о нем известно

Лейбористская партия лидирует в опросах. Парламентские выборы назначены на 4 июля 2024 года

Кир Стармер (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Лидер британских лейбористов Кир Стармер, являющийся главным кандидатом на должность нового премьера страны, заявил, что в случае победы Лейбористской партии на парламентских выборах, продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщает Sky News.

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"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой", – сказал он.

Во-вторых, лейбористы будут настаивать на привлечении России к ответственности и будут поддерживать создание спецтрибунала за российскую агрессию против Украины. В свое время Стармер поддержал ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина.

В-третьих, лейбористская партия будет поддерживать конфискацию российских активов и выступать за их дальнейшее использование для помощи Украине.

Кроме того, кандидат в премьеры Великобритании обещает играть ведущую роль в североатлантической интеграции Украины.

Парламентские выборы в Великобритании пройдут 4 июля 2024 года. 30 мая британский парламент заявил о самороспуске – традиционная процедура перед выборами.

Консервативная партия у власти уже 13 лет, но лейбористы лидируют в опросе, обнародованном изданием The Times.

В феврале 2023 года Стармер посетил Украину. Там он встретился с Зеленским и заявил о непреклонной поддержке со стороны Лондона.

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