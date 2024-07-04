В Великобритании начались досрочные парламентские выборы. Королевская семья не голосует
В четверг, 4 июля, в Великобритании начинаются досрочные выборы, которые должны заменить консерваторов лейбористами. Об этом сообщает BBC News.
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Избирательные участки в 650 округах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии открываются в 7:00 по местному времени и будут работать до 22:00.
После этого сразу начнется подсчет голосов и оглашение результатов первых экзитполов. Ожидается, что окончательные данные будут опубликованы утром на следующий день после выборов.
Британский таблоид People написал, что королевская семья не будет участвовать в голосовании. Причина – монархи остаются политически нейтральными по всем вопросам и, несмотря на результаты выборов, придерживаются мнения, что парламент и представители короны должны сотрудничать ради общей цели.
- 30 мая 2024 года британский парламент заявил о самороспуске – традиционной процедуре перед выборами.
- Консервативная партия у власти уже 13 лет, но лейбористы лидируют в опросе, обнародованном изданием The Times.
- 13 июня лидер британских лейбористов Кир Стармер, являющийся главным кандидатом на должность нового премьера страны, заявил, что в случае победы Лейбористской партии на парламентских выборах продолжит поддерживать Украину.
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