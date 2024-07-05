Лейбористы выиграли выборы в британский парламент, Сунак признал поражение

Риши Сунак (Фото: Jason Alden/EPA)

Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на досрочных парламентских выборах, большинство голосов получила Лейбористская партия. Таковы предварительные результаты, которые публикует BBC.

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Согласно данным на 06:40 по местному времени, лейбористы во главе с Киром Стармером получили 402 места в парламенте, что на 202 больше, чем на прошлых выборах в 2019 году. Между тем, партия Сунака, по предварительным данным, получит лишь 108 мест, это на 237 меньше, чем на предыдущих выборах.

Согласно информации экзитпола, которую публикует BBC, лейбористы получат 410 мест, тогда как консерваторы всего 131.

Действующий британский премьер уже признал поражение на выборах, сказав, что звонил главе лейбористов Стармеру, чтобы поздравить его с победой, цитирует его CNN. Сунак заявил, что британский народ "вынес вердикт".

"Есть чему научиться и о чем подумать, и я беру на себя ответственность за поражение", – сказал он.

Консервативная партия получала большинство мест в парламенте на четырех последних выборах подряд, она находилась у власти в Великобритании 14 лет. Лейбористы в последний раз выигрывали парламентские выборы в 2005 году под руководством Тони Блэра.

Как сообщило агентство Reuters, министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял свое место в парламенте, став наивысшим членом кабинета министров от консерваторов, потерпевшим поражение. Он проиграл лейбористу Эндрю Левину в избирательном округе Велвин Хэтфилд на юге Англии. Левин набрал 19 877 голосов против 16 078 у Шаппса.

30 мая 2024 года британский парламент заявил о самороспуске – традиционная процедура перед выборами.

13 июня Стармер, являющийся главным кандидатом на должность нового премьера страны, заявил, что в случае победы Лейбористской партии на парламентских выборах продолжит поддерживать Украину.

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