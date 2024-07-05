Лидер популистов, известный словами о "вине" Запада в войне, попал в парламент Британии

Найджел Фарадж (Фото: EPA)

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж получил место в парламенте по результатам досрочных выборов – он обвинял западные страны в том, что они спровоцировали российское вторжение в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Он набрал 46% голосов в Клактоне в графстве Эссекс, опередив консервативную партию действующего премьера Риши Сунака.

По состоянию на 09:30 партия Фараджа получила четыре места в парламенте, в том числе в Эшфилде и Грейт-Ярмуте, где также опередила консерваторов. На предыдущих выборах Reform UK не получила ни одного места.

Фарадж смог пройти в парламент только с восьмой попытки — все предыдущие для него заканчивались неудачей.

Найджел Фарадж (Фото: EPA)

Он известен своими скандальными высказываниями о войне в Украине. В интервью BBC Фарадж говорил, что война, конечно, вина российского диктатора Владимира Путина, но расширение ЕС и НАТО, мол, "дало ему повод для вторжения в Украину".

Позже он объяснял, что никогда не был "апологетом или сторонником" Путина, но сказал, что "если вы ткнете российского медведя палкой, то не удивляйтесь, если он ответит".

5 июля Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на досрочных парламентских выборах, большинство голосов получила Лейбористская партия.

Сунак уже признал поражение на выборах, сказав, что звонил по телефону Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Министр обороны Британии Грант Шаппс потерял свое место в парламенте, став самым высоким членом кабинета министров от консерваторов, потерпевшим поражение.

Президент Владимир Зеленский поздравил лейбористскую партию с победой на выборах. Он пожелал новому правительству успехов, как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Британии на мировой арене. Также он выразил надежду на тесное сотрудничество по укреплению партнерства и восстановлению международного мира.

Читайте также: В Британии сорвали выступление политика с помощью плаката с Путиным – видео