Зеленський мав аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза III

Володимир Зеленський та Чарльз III (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський мав аудієнцію у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Відповідний допис опублікував голова української держави.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", – йдеться у повідомленні.

Зеленський висловив подяку британцям та уряду країни, передає Офіс президента.

Також президент подякував королю та всій монаршій родині за підтримку українського народу та увагу до українців, котрі знайшли тимчасовий прихисток у Британії.

18 липня Зеленський прибув до Британії – його зустрів новий посол України, колишній головком Валерій Залужний.

У королівстві він має взяти участь у саміті Європейського політичного співтовариства, котре було створено після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Зеленський підписав безпекову угоду зі Словаччиною: там 5 млн євро на гуманітарну допомогу та відновлення.

Читайте також: Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду. Глави МЗС та Міноборони – проукраїнські