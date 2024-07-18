Зеленський прилетів до Великої Британії. В аеропорту його зустрів Залужний – фото

Президент зустрінеться з Королем Чарльзом ІІІ, а також із прем'єр-міністром Кіром Стармером

Володимир Зеленський у Британії (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський прибув у Велику Британію. Він анонсував нову міжурядову угоду щодо підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

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Зеленського в аеропорту зустрів колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який нещодавно розпочав виконання обов'язків Надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

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