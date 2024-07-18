Зеленский прилетел в Британию. В аэропорту его встретил Залужный – фото
Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Он анонсировал новое межправительственное соглашение о поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Зеленского в аэропорту встретил бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, недавно приступивший к исполнению обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.
Новость дополняется...