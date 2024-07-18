Зеленский прилетел в Британию. В аэропорту его встретил Залужный – фото

Президент встретится с Королем Чарльзом ІІІ, а также с премьер-министром Киром Стармером

Владимир Зеленский в Британии (Фото: Telegram)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Он анонсировал новое межправительственное соглашение о поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Зеленского в аэропорту встретил бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, недавно приступивший к исполнению обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

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