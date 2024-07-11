Залужный уже в Британии – и приступил к работе послом

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности посольства", – написал бывший главком

Фото: Telegram Валерия Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании. Об этом сообщил сам дипломат.

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Он написал, что продолжает служить Украине и стал исполнять обязанности посла в Соединенном Королевстве.

Также Залужный уже вручил копии верительных грамот чиновнику британского Министерства иностранных дел Виктории Басби. Она является вице-маршалом дипломатического корпуса, аккредитованным при Королевском дворце, и главой структурного подразделения МИД по вопросам протокола.

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности посольства", – подытожил дипломат.

С должности главкома ВСУ президент Владимир Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины.

7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.

По данным ZN.ua, Залужный еще до объявления о дипломатической должности прошел ВВК, его сочли непригодным. В мае появился соответствующий указ президента.

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