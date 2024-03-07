Зеленский заявил, что Залужный сам видел себя в дипломатии
Президент Владимир Зеленский, комментируя согласование кандидатуры бывшего главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, заявил, что сам Залужный этого хотел.
"Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическое <...> Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", – сказал украинский лидер в вечернем видеообращении.
8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту.
Сегодня, 7 марта, МИД опубликовал пресс-релиз, в котором было сказано, что президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.
В 2020 году Залужный получил степень магистра по специальности "Международные отношения". Учился в Острожской академии.
- 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.
- Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".
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