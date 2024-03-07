Зеленський заявив, що Залужний сам бачив себе в дипломатії

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ на посаду посла у Великій Британії. Зеленський каже, що Залужний сам цього хотів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський, коментуючи погодження кандидатури колишнього головкома Збройних Сил України Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, заявив, що сам Залужний цього хотів.

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"Сьогодні погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний <...> Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", – сказав український лідер у вечірньому відеозверненні.

8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному президент запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді.

Сьогодні, 7 березня, МЗС опублікувало пресреліз, в якому повідомлялося, що президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії.

У 2020 році Залужний здобув ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини". Навчався в Острозькій академії.

9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

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