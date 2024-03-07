Зеленський підписав указ про звільнення в запас військових строкової служби

Згідно з указом, це має відбутися у квітні-травні 2024 року

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Документ від 7 березня опубліковано на сайті глави держави.

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В документі йдеться, що Зеленський постановив звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану, введеного з 24 лютого 2022 року.

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури Зеленський доручив забезпечити за заявками Міноборони, Міністерства внутрішніх справ перевезення звільнених у запас строковиків із додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.

ДОПОВНЕНО О 20:15. У вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив, що зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури для звільнення у запас строковиків. Цей час потрібен на заміну людей з погляду оборонних завдань – тому строковики будуть відправлені в запас із квітня.

"Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному", – додав президент.