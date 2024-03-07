Зеленский подписал указ об увольнении в запас военных срочной службы

Согласно указу, это должно произойти в апреле-мае 2024 года

Володимир Зеленський (фото - пресслужба ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Документ от 7 марта опубликован на сайте главы государства.

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В документе сказано, что Зеленский постановил уволить в апреле – мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок службы которых истек во время действия военного положения, введенного с 24 февраля 2022 года.

Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Зеленский поручил обеспечить по заявкам Минобороны, Министерства внутренних дел перевозки уволенных в запас срочников с соблюдением требований безопасности и проведения расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.