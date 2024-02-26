Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

В карточке законопроекта указано, что 26 февраля 2024 года закон был возвращен с подписью президента.

23 февраля Рада проголосовала в целом за закон о демобилизации срочников. Решение поддержали 319 парламентариев.

Документ предусматривает, что после увольнения в запас срочники могут быть еще раз мобилизованы только через 12 месяцев.

  • 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.
  • К Зеленскому обратились с петицией с призывом об увольнении срочников. 7 декабря в ответе президент подчеркнул, что в боевых действиях срочники не участвуют и он передал обращение премьеру Шмыгалю.
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