Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о демобилизации военнослужащих срочной службы. Информация об этом опубликована на сайте парламента.
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В карточке законопроекта указано, что 26 февраля 2024 года закон был возвращен с подписью президента.
23 февраля Рада проголосовала в целом за закон о демобилизации срочников. Решение поддержали 319 парламентариев.
Документ предусматривает, что после увольнения в запас срочники могут быть еще раз мобилизованы только через 12 месяцев.
- 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.
- К Зеленскому обратились с петицией с призывом об увольнении срочников. 7 декабря в ответе президент подчеркнул, что в боевых действиях срочники не участвуют и он передал обращение премьеру Шмыгалю.