Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

26 лютого 2024 року закон було повернуто з підписом президента

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Інформацію про це опубліковано на сайті парламенту.

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В картці законопроєкту зазначено, що 26 лютого 2024 року закон було повернуто з підписом президента.

23 лютого Рада проголосувала в цілому за закон щодо демобілізації строковиків. Рішення підтримали 319 парламентарів.

Документ передбачає, що після звільнення в запас строковики можуть бути ще раз мобілізовані лише через 12 місяців.