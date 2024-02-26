Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Інформацію про це опубліковано на сайті парламенту.
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В картці законопроєкту зазначено, що 26 лютого 2024 року закон було повернуто з підписом президента.
23 лютого Рада проголосувала в цілому за закон щодо демобілізації строковиків. Рішення підтримали 319 парламентарів.
Документ передбачає, що після звільнення в запас строковики можуть бути ще раз мобілізовані лише через 12 місяців.
- 24 листопада 2023 року секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
- До Зеленського звернулися з петицією із закликом про звільнення строковиків. 7 грудня у відповіді президент підкреслив, що в бойових діях строковики не беруть участі й він передав звернення прем'єру Шмигалю.