Демобілізація строковиків. Рада ухвалила законопроєкт в цілому — подробиці

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової служби. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, після ухвалення законопроєкту для демобілізації строковиків необхідний відповідний указ президента Володимира Зеленського.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що рішення підтримали 319 парламентарів.

Згідно з документом, після звільнення в запас строковики можуть бути ще раз мобілізовані лише через 12 місяців.

24 листопада 2023 року секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

До Зеленського звернулися з петицією із закликом про звільнення строковиків. У відповідь президент підкреслив, що в бойових діях строковики не беруть участі й він передав звернення прем'єру Шмигалю.

Станом на 22 лютого, народні депутати внесли понад 4000 правок до законопроєкту про мобілізацію.

Читайте також: Залужний: Наша чітка позиція – звільняти строковиків, зараз вони вже не потрібні