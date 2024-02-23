Демобилизация срочников. Рада приняла законопроект в целом — подробности

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада проголосовала за законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По его словам, после принятия законопроекта для демобилизации срочников необходим соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что решение поддержали 319 парламентариев.

Согласно документу, после увольнения в запас срочники могут быть еще раз мобилизованы только через 12 месяцев.

24 ноября 2023 года секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

К Зеленскому обратились с петицией с призывом об увольнении срочников. В ответ президент подчеркнул, что в боевых действиях срочники не участвуют и что он передал обращение премьеру Шмыгалю.

Народные депутаты внесли более 4000 правок в законопроект о мобилизации.

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