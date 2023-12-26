Залужный: Наша четкая позиция – увольнять срочников, сейчас они уже не нужны

Законодательство предусматривает, что срочники к боям не привлекаются – сейчас они должны обеспечивать деятельность в/ч, охранять объекты и т.д.

Валерий Залужный (Фото - пресс-служба ВСУ)

Военное командование предложило начать увольнение срочников со службы, потому что в настоящее время они уже не нужны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции 26 декабря.

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Генерал назвал этот вопрос "болезненным", подчеркнув, что еще до недавнего времени, до лета текущего года, Украина была не готова уволить срочников.

"Но где-то в конце ноября – это было уже наше предложение – мы обратились в Минобороны, чтобы уволить срочников с военной службы. По состоянию на сегодняшний день они уже не нужны. И наша четкая позиция – увольнять их, чтобы они шли отдыхали, а дальше действовали в условиях существующего законодательства", – сказал Залужный.

24 ноября Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

К Зеленскому обратились с петицией с призывом об увольнении срочников. В ответ президент подчеркнул, что в боевых действиях срочники не участвую, и что он передал обращение Шмыгалю.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения службы. В частности, документом предлагается исключение срочной военной службы как вида военной службы и увольнение со службы в запас всех срочников.

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