Залужний: Наша чітка позиція – звільняти строковиків, зараз вони вже не потрібні

Законодавство передбачає, що строковики до участі в боях не залучаються – наразі вони мають забезпечувати діяльність в/ч, охороняти об'єкти тощо

Валерій Залужний (Фото - пресслужба ЗСУ)

Військове командування саме запропонувало почати звільнення строковиків зі служби, тому що на даний час вони вже не потрібні. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції 26 грудня.

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Генерал назвав це питання "болючим", наголосивши, що ще до недавнього часу, до літа поточного року, Україна була не готова звільнити строковиків.

"Але десь наприкінці листопада – це була вже наша пропозиція – ми звернулися до Міноборони, щоб звільнити строковиків із військової служби. Станом на сьогодні вони вже не потрібні. І наша чітка позиція – звільняти їх, щоб вони йшли відпочивали, а далі діяли в умовах чинного законодавства", – сказав Залужний.

24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких закінчився, демобілізують найближчим часом.

До Зеленського звернулись із петицією із закликом про звільнення строковиків. У відповіді президент наголосив, що в бойових діях строковики не беруть участі й що він передав звернення Шмигалю.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, що передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження служби. Зокрема, документом пропонується виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби в запас усіх строковиків.

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