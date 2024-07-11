Залужний уже у Британії – і став до роботи послом
Фото: Telegram Валерія Залужного

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочав виконання обов'язків Надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії. Про це повідомив сам дипломат.

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Він написав, що продовжує служити Україні та почав виконувати обов'язки посла у Сполученому Королівстві.

Також Залужний уже вручив копії вірчих грамот посадовиці британського Міністерства закордонних справ Вікторії Басбі. Вона є віцемаршалом дипломатичного корпусу, акредитованим при Королівському палаці, та очільницею структурного підрозділу МЗС з питань протоколу.

"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності й діяльності посольства", – підсумував дипломат.

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