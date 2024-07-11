Залужний уже у Британії – і став до роботи послом
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочав виконання обов'язків Надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії. Про це повідомив сам дипломат.
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Він написав, що продовжує служити Україні та почав виконувати обов'язки посла у Сполученому Королівстві.
Також Залужний уже вручив копії вірчих грамот посадовиці британського Міністерства закордонних справ Вікторії Басбі. Вона є віцемаршалом дипломатичного корпусу, акредитованим при Королівському палаці, та очільницею структурного підрозділу МЗС з питань протоколу.
"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності й діяльності посольства", – підсумував дипломат.
- З посади головкома ЗСУ президент Володимир Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України.
- 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії.
- За даними ZN.ua, Залужний ще до оголошення про дипломатичну посаду пройшов ВЛК, його визнали непридатним. У травні з'явився відповідний указ президента.
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