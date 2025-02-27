Король Чарльз пригласил Трампа в Британию. Стармер назвал визит историческим

Британский премьер подчеркнул, что это будет второй визит Трампа в Британию и подобного ранее не было

Кир Стармер и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Король Великобритании Чарльз III (Карл III) пригласил президента США Дональда Трампа на встречу и тот согласился. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил премьер страны Кир Стармер.

Он отметил, что для него было честью привезти письмо от короля с приглашением Трампа и первой леди США Мелании Трамп на государственный визит в Британию.

"Такого раньше не было. Этой второй визит для президента Трампа. И это будет исторический визит. Я очень рад, что могу привезти своему королю соглашение президента Трампа приехать", – сказал Стармер.

Премьер также отметил, что его визит в США был "очень хорошим и продуктивным" и ему приятно знать, что у Британии есть "настоящий друг в Овальном кабинете".