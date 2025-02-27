Король Чарльз запросив Трампа до Британії. Стармер назвав візит історичним
Король Великої Британії Чарльз III (Карл III) запросив президента США Дональда Трампа на зустріч і той погодився. Про це на брифінгу у Вашингтоні повідомив прем'єр країни Кір Стармер.
Він зазначив, що для нього було честю привезти листа від короля із запрошенням Трампа та першої леді США Меланії Трамп на державний візит до Британії.
"Такого раніше не було. Це другий візит для президента Трампа. І це буде історичний візит. Я дуже радий, що можу привезти своєму королю згоду президента Трампа приїхати", – сказав Стармер.
Прем'єр також зазначив, що його візит до США був "дуже хорошим і продуктивним" і йому приємно знати, що Британія має "справжнього друга в Овальному кабінеті".
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