"Теплий прийом". Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III
Король Чарльз III та президент Володимир Зеленський (Фото: X / The Royal Family)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. Про це повідомила королівська родина.

Зустріч відбулася у Сандрингемському палаці, одній із королівських резиденцій, розташованій у графстві Норфолк на сході Англії.

До неї Зеленський добирався гелікоптером із Лондона, де напередодні відбувся саміт лідерів щодо безпеки та оборони, повідомляє телеканал Sky News із посиланням на Букінгемський палац.

Фото: X / The Royal Family
Фото: X / The Royal Family

"Президента тепло прийняли, і зустріч тривала трохи менш ніж годину", – йдеться у повідомленні.

Минулого разу Зеленський мав аудієнцію у короля під час візиту до Британії у липні 2024 року.

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