"Теплий прийом". Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III

Президент добирався гелікоптером до однієї з монарших резиденцій

Король Чарльз III та президент Володимир Зеленський (Фото: X / The Royal Family)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. Про це повідомила королівська родина.

Зустріч відбулася у Сандрингемському палаці, одній із королівських резиденцій, розташованій у графстві Норфолк на сході Англії.

До неї Зеленський добирався гелікоптером із Лондона, де напередодні відбувся саміт лідерів щодо безпеки та оборони, повідомляє телеканал Sky News із посиланням на Букінгемський палац.

Фото: X / The Royal Family

"Президента тепло прийняли, і зустріч тривала трохи менш ніж годину", – йдеться у повідомленні.

Минулого разу Зеленський мав аудієнцію у короля під час візиту до Британії у липні 2024 року.

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У неділю, 2 березня, прем'єр Британії провів саміт щодо оборони та безпеки, у якому взяли участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Cтармер повідомив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати й представити мирний план США.

Британія анонсувала нову угоду з Україною, яка дозволить придбати 5000 ракет протиповітряної оборони – йдеться про легке озброєння, яке вже ефективно знищує російські "шахеди".