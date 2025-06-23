Большинство причастных к "Орешнику" еще не под санкциями – Зеленский

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: JASON ALDEN/EPA)

Большинство российских предприятий, привлеченных к производству российских ракет "Орешник", до сих пор не под санкциями, сообщил президент Владимир Зеленский перед встречей с британским премьер-министром Киром Стармером.

"Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим. Взаимодействие с российскими производителями оружия – это преступление против мира. Именно так и следует это трактовать. Спасибо всем, кто помогает снижать российский оборонный потенциал", – отметил глава украинского государства.

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Зеленский добавил, что Украина передаст партнерам список российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника" и других средств, применяемых оккупантами для террора.

"Все задействованные в этом компании и физические лица должны быть заблокированы по меньшей мере в ключевых юрисдикциях мира", – отметил президент.

Кроме санкционной политики, Зеленский и Стармер говорили о том, как добиться "максимум политической и дипломатической координации", а также рассмотрели вопросы развития совместных оборонных проектов и производства оружия.