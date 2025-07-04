СБУ виявила у "шахедах", якими Росія 4 липня атакувала Київ, китайські деталі – фото

У ніч проти 4 липня окупанти масовано атакували столицю, вбивши одну людину й поранивши 26

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У "шахедах", якими Росія в ніч проти 4 липня атакувала Київ, знайшли компоненти китайського виробництва. Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі СБУ виявили в БпЛА "Герань" (російська версія безпілотника "шахед") компоненти, виготовлені в Китаї. Про це свідчить маркування підприємства-виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на відповідних деталях.

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Ці компоненти, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими окупанти атакували столицю в ніч проти п’ятниці.

Наразі СБУ збирає усі докази атаки Росії по Києву і документує злочини окупантів. Спецслужба класифікує російський удар по столиці як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження.

У ніч проти 4 липня окупанти масовано атакували Київ. Відомо про одного загиблого та 26 постраждалих.

Фото: СБУ

Фото: СБУ