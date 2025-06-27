СБУ: В российских ракетах Х-101 до 250 западных компонентов, в "Шахедах" – до 400

Такая продукция попадает к захватчикам не напрямую, а через цепочку посредников, отметили в спецслужбе

Ракета Х-101 (иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В одной ракете Х-101 российских оккупантов может быть до 250 электронных компонентов западного производства, а в "Шахедах" – до 400. Об этом сообщил заместитель руководителя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк во время конференции по расширению санкций против РФ "Fair play: честная игра", передает Укринформ.

"Доля западных компонентов в ракетах и БПЛА существенна. Но их количество может значительно варьироваться в зависимости от типа и серии. Например, СБУ установила, что в одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов западного производства. В то же время в ракете того же типа, которой россияне обстреляли Охматдет 8 июля 24-го года, мы идентифицировали 59 таких деталей. Это процессоры, матрицы, трансиверы, интегральные схемы", – рассказал чиновник.