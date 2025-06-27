СБУ: В российских ракетах Х-101 до 250 западных компонентов, в "Шахедах" – до 400
В одной ракете Х-101 российских оккупантов может быть до 250 электронных компонентов западного производства, а в "Шахедах" – до 400. Об этом сообщил заместитель руководителя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк во время конференции по расширению санкций против РФ "Fair play: честная игра", передает Укринформ.
"Доля западных компонентов в ракетах и БПЛА существенна. Но их количество может значительно варьироваться в зависимости от типа и серии. Например, СБУ установила, что в одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов западного производства. В то же время в ракете того же типа, которой россияне обстреляли Охматдет 8 июля 24-го года, мы идентифицировали 59 таких деталей. Это процессоры, матрицы, трансиверы, интегральные схемы", – рассказал чиновник.
Наумюк добавил, что в дронах типа Shahed (российское обозначение — "Герань") в зависимости от серии выпуска может быть до 400 электронных компонентов, произведенных в западных странах. В том числе, речь идет о деталях с предприятий Австрии, Болгарии, Дании, Бразилии, Испании, Италии, Малайзии, Нидерландов, Германии, Португалии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и так далее.
Чиновник пояснил, что такая продукция попадает к захватчикам не напрямую, а через цепочку посредников: обходить санкции России помогают Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны бывшего СНГ, прежде всего Казахстан и Армения.
Заместитель главы СБУ добавил, что спецслужба также документирует деятельность иностранных предприятий, которые поставляют в Москву оборудование и комплектующие для производства военной техники и боеприпасов, а также фиксирует и расследует каждый обстрел.
"Мы собираем доказательную базу, принимаем меры для привлечения к ответственности причастных к этим преступлениям. В настоящее время следователи СБУ расследуют более 120 000 уголовных производств по фактам обстрелов объектов гражданской и критической инфраструктуры Украины. Более 4000 производств касаются именно ракетных ударов. Следователи и эксперты проводят в каждом случае исследование обломков и устанавливают производителей компонентов", – резюмировал Наумюк.
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