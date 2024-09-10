Ракетная атака на Охматдет. Командующему Военно-воздушными силами РФ объявили о подозрении

Последствия атаки (Фото: ОГП)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому генералу, командовавшему ракетным ударом по Охматдету 8 июля. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и ОГП.

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Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По данным СБУ, ракетным ударом командовал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, который в то время занимал должность командующего Дальней авиацией Военно-воздушных сил России, а впоследствии был повышен в должности и назначен командующим Военно-воздушных сил РФ.

О подозрении объявил генеральный прокурор Андрей Костин, находясь на месте вражеской атаки вместе с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом и руководителем расследований международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МУС Брендой Холлис.

По версии следствия, Кобылаш 8 июля примерно в 10:45 приказал подчиненным ему подразделениям нанести удар с использованием бомбардировщика Ту-95МС крылатой ракетой Х-101 по помещению детской больницы. Она попала в один из лечебных корпусов, в котором в то время предоставлялась медицинская помощь детям.

Ракеты такого типа используются для поражения наземных целей с заранее известными координатами. В результате удара погибли два гражданских человека – молодой врач и дедушка пациентки. По меньшей мере 34 человека, среди которых девять детей, были травмированы. В общей сложности при ударе в помещении больницы находились более 600 детей. Разрушения получили помещения больницы, было уничтожено медицинское оборудование.

Замглавы СБУ Сергей Наумюк рассказал, что правоохранители допросили 112 потерпевших и 50 очевидцев, провели взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, проанализировали видео с камер видеонаблюдений. Он уточнил, что обстрел Охматдета произвела 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия Дальней авиации Воздушно-космических войск РФ.

Установлено, что вражеский самолет поднялся в воздух с аэродрома вблизи российского города Оленегорск, а запуск ракеты совершил над Саратовской областью на расстоянии почти 600 км от границы Украины.

С территории России Х-101 вошла в воздушное пространство Украины в районе Черниговской области и принялась маневрировать, постоянно меняя траекторию полета через территории четырех областей. В СБУ отметили, что это свидетельствует о том, что ракета была запрограммирована для максимального "обхода" украинской противовоздушной обороны и последующего попадания в медучреждение.

Также правоохранители установили, что ракета, которой РФ атаковала Охматдет, была изготовлена во втором квартале 2024 года.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

В январе 2023 года СБУ объявила подозрение Кобылашу. По информации спецслужбы, он "выполняет указания" высшего военно-политического руководства РФ по уничтожению украинских городов.

В ноябре ему объявили о подозрении за ракетный удар 28 апреля по Умани в Черкасской области. Тогда погибли 23 человека.

5 марта 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Кобылаша. Ему инкриминируют удары по украинской электрической инфраструктуре с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го.

6 июля уроженцу Одессы Кобылашу, отдавшему приказ обстрелять в родном городе жилой комплекс "Тирас" в апреле 2022 года, заочно сообщено о новом подозрении.

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