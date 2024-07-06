Генерал РФ из Одессы, приказавший ударить по городу в апреле 2022 года, получил подозрение

Тогда погибли восемь человек, 12 были ранены

Сергей Кобылаш (Фото: ресурс окупантов)

Генерал-лейтенанту армии РФ Сергею Кобылашу, уроженцу Одессы, отдавшему приказ обстрелять в родном городе жилой комплекс "Тирас" в апреле 2022 года, заочно сообщено о новом подозрении. Об этом сообщили Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

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Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

По информации ОГП, он, занимая должность командующего Дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, получил от военно-политического руководства государства-агрессора боевые распоряжения нанести ракетные удары по гражданским объектам и мирному населению Одессы. Кобылаш в свою очередь отдал приказ подразделениям Дальней авиации атаковать город высокоточными ракетами.

23 апреля 2022 года российский бомбардировщик совершил пуск трех крылатых ракет типа Х-101 из воздушного пространства над Каспийским морем. В 14:30 две российские ракеты попали в гражданские объекты на территории города – 16-этажное здание ЖК "Тирас" и территорию кладбища.

В результате ракетной атаки погибли восемь мирных жителей, среди них младенец. Еще 12 человек получили травмы.

В Национальной полиции уточнили, что российский генерал Кобылаш является уроженцем Одессы. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В январе 2023 года СБУ объявила подозрение Кобылашу. По информации спецслужбы, генерал-полковник "следует указаниям" высшего военно-политического руководства РФ по уничтожению украинских городов.

5 марта 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Кобылаша. Ему инкриминируют удары по украинской электрической инфраструктуре с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го.

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