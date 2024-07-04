СБУ: Установили полковника оккупантов, приказавшего ударить по музею Сковороды в 2022-м

Захватчику грозит от восьми до двенадцати лет заключения

Фото: ГСЧС Харьковщины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому полковнику Ивану Панченко. По данным правоохранителей, он отдал приказ ударить по музею украинского философа, поэта и педагога Григория Сковороды в Харьковской области.

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Панченко – командир 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа Вооруженных сил РФ.

Подозреваемый с начала полномасштабного вторжения принимает участие в организации и проведении воздушных атак на украинские гражданские объекты, акцентирует СБУ.

Фото: СБУ

Ведомство установило: в начале мая 2022 года Панченко отдал приказ совершить авиаудар по музею Сковороды – для этого оккупанты привлекли многоцелевой истребитель Су-35С, атаковавший мемориальный комплекс турбореактивной противокорабельной ракетой типа Х-35.

Фото: ГСЧС Харьковщины

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Согласно данным спецслужбы, этот российский полковник продолжает командовать авиаударами по разным областям Украины.

Захватчику сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, даче приказа о совершении таких действий, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Фигуранту грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

Сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать этого оккупанта, заключает СБУ.

В ночь на 7 мая 2022 года на Харьковщине из-за российского обстрела был уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка.

1 января 2024 года оккупанты совершили массированную атаку дронами Shahed – был разрушен музей украинского военно-политического деятеля Романа Шухевича.

Также в день рождения лидера и идеолога ОУН Степана Бандеры из-за атаки захватчиков было повреждено здание университета, где он учился.

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