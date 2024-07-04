СБУ: Встановили полковника окупантів, який наказав вдарити по музею Сковороди у 2022-му

Загарбнику загрожує від восьми до дванадцяти років ув'язнення

Фото: ДСНС Харківщини

Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику Івану Панченку. За даними правоохоронців, він віддав наказ вдарити по музею українського філософа, поета та педагога Григорія Сковороди у Харківській області.

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Панченко – командир 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу Збройних сил РФ.

Підозрюваний з початку повномасштабного вторгнення бере участь в організації та проведенні повітряних атак на українські цивільні об'єкти, акцентує СБУ.

Фото: СБУ

Відомство встановило: на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ здійснити авіаудар по музею Сковороди – для цього окупанти залучили багатоцільовий винищувач Су-35С, котрий і атакував меморіальний комплекс турбореактивною протикорабельною ракетою типу Х-35.

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Згідно з даними спецслужби, цей російський полковник продовжує командувати авіаударами по різних областях України.

Загарбнику повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Фігуранту загрожує від восьми до дванадцяти років тюрми.

Наразі тривають комплексні заходи, аби знайти та покарати цього окупанта, підсумовує СБУ.

У ніч проти 7 травня 2022 року на Харківщині через російський обстріл був знищений Національний літературно-меморіальний музей Сковороди у селі Сковородинівка.

1 січня 2024 року окупанти здійснили масовану атаку дронами Shahed – був зруйнований музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича.

Також у день народження лідера та ідеолога ОУН Степана Бандери через атаку загарбників було пошкоджено будівлю університету, де той навчався.

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