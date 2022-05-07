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В результате обстрела в Харьковской области уничтожен музей Сковороды – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 03:08
В результате обстрела в Харьковской области уничтожен музей Сковороды – фото - Фото
Пожежа в музеї Сковороди (Фото - Золочівська селищна громада)

В ночь на 7 мая в Харьковской области в результате обстрела был уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка. Об этом сообщается на странице поселкового совета Золочева в Facebook.

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В результате обстрела в Харьковской области уничтожен музей Сковороды – фото

Музей Сковороды находится в селе, где он жил последние годы и был похоронен.

В декабре 2022 будет отмечаться 300 лет со дня рождения Сковороды.

Андрей Водяный
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война харьковская область музеи Григорий Сковорода
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