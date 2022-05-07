В результате обстрела в Харьковской области уничтожен музей Сковороды – фото
07.05.2022, 03:08
Пожежа в музеї Сковороди (Фото - Золочівська селищна громада)
В ночь на 7 мая в Харьковской области в результате обстрела был уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка. Об этом сообщается на странице поселкового совета Золочева в Facebook.
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Музей Сковороды находится в селе, где он жил последние годы и был похоронен.
В декабре 2022 будет отмечаться 300 лет со дня рождения Сковороды.
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