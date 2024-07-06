Генерал РФ з Одеси, який наказав вдарити ракетами по місту у квітні 2022 року, отримав нову підозру

Тоді загинули вісім людей, 12 були поранені

Сергій Кобилаш (Фото: ресурс окупантів)

Генерал-лейтенанту армії РФ Сергію Кобилашу, уродженцю Одеси, який віддав наказ обстріляти у рідному місті житловий комплекс "Тірас" у квітні 2022 року, заочно повідомлено про нову підозру. Про це повідомили Національна поліція й Офіс генерального прокурора.

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Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

За інформацією ОГП, він, обіймаючи посаду командувача Дальньої авіації Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, одержав від військово-політичного керівництва держави-агресора бойові розпорядження завдати ракетних ударів по цивільних об’єктам та мирному населенню Одеси. Кобилаш своєю чергою віддав наказ підрозділам Дальньої авіації атакувати місто високоточними ракетами.

23 квітня 2022 року російський бомбардувальник здійснив пуск трьох крилатих ракет типу Х-101 із повітряного простору над Каспійським морем. О 14:30 дві російські ракети влучили у цивільні об’єкти на території міста – 16-поверховий будинок ЖК "Тірас" та територію кладовища.

Внаслідок ракетної атаки загинули восьмеро мирних жителів, серед них немовля. Ще 12 людей отримали травми.

У Національній поліції уточнили, що російський генерал Кобилаш є уродженцем Одеси. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

У січні 2023 року СБУ оголосила підозру Кобилашу. За інформацією спецслужби, генерал-полковник "виконує вказівки" вищого військово-політичного керівництва РФ щодо знищення українських міст.

У листопаді йому оголосили про підозру за ракетний удар 28 квітня по Умані в Черкаській області. Тоді загинули 23 людини.

5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Кобилаша. Йому інкримінують удари по українській електричній інфраструктурі з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го.

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