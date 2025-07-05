Харківську область атакували дроном з елементом, який міг вибухнути через 20 годин

Фахівці з розмінування зазначили, що такі елементи в дроні – це потенційно смертельна загроза

Робота з розмінування (Фото: facebook.com/ICHDRR)

Вночі 4 липня Росія атакувала Харківську область "шахедом" з осколковим елементом, який може вибухнути лише через 20 годин. Про це повідомив Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування.

Ці бойові елементи починають самостійно вибухати один за одним через дві-шість годин після скидання, а останній – через 20 годин. Це ускладнювало роботу з їх знищення.

Щоб виявити осколкові бойові елементи, сапери проводили розвідку за допомогою дронів. Під час цього процесу вони також виявили другу бойову частину, яка не вибухнула. Її було знищено шляхом підриву.

У Центрі радять на випадок виявлення подібної знахідки, не чіпати її та не наближатися. Слід відійти на безпечну відстань та викликати правоохоронців або рятувальників – біля знахідки не можна користуватися телефоном.

"Пам’ятайте: такі вибухонебезпечні предмети можуть вибухнути в будь-яку мить – це потенційна смертельна загроза", – зазначили в Центрі.