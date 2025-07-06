Росія атакувала три райони Харкова – є постраждалі, серед них дитина

У ніч на 6 липня росіяни двічі атакували дронами Харків, виникли пожежі, постраждала дитина

Харків (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

Росія в ніч проти 6 липня атакувала дронами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, постраждали жінка і дитина, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про перший вибух Терехов повідомив близько о 1:07. О 1:14 стало відомо про третій вибух у місті.

Зокрема, під атакою були Київській, Шевченківській і Новобаварський райони.

Ігор Терехов інформував, що, попередньо, у Новобаварському районі дрон влучив по приватному сектору. У цьому ж районі постраждала 46-річна жінка.

Крім того, у Шевченківському районі на місцях влучань виникли пожежі.

Згодом керівник ОВА повідомив про двох постраждалих унаслідок ворожої атаки й прильотів у Харкові.

Внаслідок обстрілу Шевченківського району дівчинка, віком 2,8 місяця, отримала гостру реакцію на стрес.

За даними Харківської обласної прокуратури, у ніч проти 6 липня росіяни атакували три райони Харкова безпілотниками типу "Герань-2". Попередньо, здійснено 6 ударів дронами.