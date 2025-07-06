Росія атакувала три райони Харкова – є постраждалі, серед них дитина
Росія в ніч проти 6 липня атакувала дронами Харків. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, постраждали жінка і дитина, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Про перший вибух Терехов повідомив близько о 1:07. О 1:14 стало відомо про третій вибух у місті.
Зокрема, під атакою були Київській, Шевченківській і Новобаварський райони.
Ігор Терехов інформував, що, попередньо, у Новобаварському районі дрон влучив по приватному сектору. У цьому ж районі постраждала 46-річна жінка.
Крім того, у Шевченківському районі на місцях влучань виникли пожежі.
Згодом керівник ОВА повідомив про двох постраждалих унаслідок ворожої атаки й прильотів у Харкові.
Внаслідок обстрілу Шевченківського району дівчинка, віком 2,8 місяця, отримала гостру реакцію на стрес.
За даними Харківської обласної прокуратури, у ніч проти 6 липня росіяни атакували три райони Харкова безпілотниками типу "Герань-2". Попередньо, здійснено 6 ударів дронами.
- Уночі 4 липня Росія атакувала Харківську область "шахедом" з осколковим елементом, що може вибухнути лише через 20 годин.
- У Чугуєві ворог атакував промислову зону, виникла масштабна пожежа, яку тривалий час намагалися загасити вогнеборці. Серед 11 поранених двоє дітей.