Росія атакувала Чугуїв, триває масштабна пожежа. Серед постраждалих діти – фото

Пожежа у Чугуєві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 5 липня Росія атакувала дронами місто Чугуїв у Харківській області. Виникла масштабна пожежа, є постраждалі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними мера Чугуєва Галини Мінаєвої, ворог атакував одну з цивільних промислових зон, є значні пошкодження будівель та майна. Станом на 09:00 відомо про 11 постраждалих, серед яких двоє дітей. Триває ліквідація масштабної пожежі.

Також дрони ворога влучили у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникала пожежа, пошкоджені будинки та легковий транспорт.

До ліквідації наслідків залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки, медики та пожежний потяг.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Чугуївському районі також пошкоджено гуртожиток, СТО та 10 автомобілів.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС