Россия атаковала Чугуев, продолжается масштабный пожар. Среди пострадавших дети – фото

Пожар в Чугуеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 5 июля Россия атаковала дронами город Чугуев в Харьковской области. Произошел масштабный пожар, есть пострадавшие, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным мэра Чугуева Галины Минаевой, враг атаковал одну из гражданских промышленных зон, здания и имущество получили значительные повреждения. По состоянию на 09:00 известно об 11 пострадавших, среди которых двое детей. Продолжается ликвидация масштабного пожара.

Также дроны противника попали в почтовое отделение и неработающее здание. Возник пожар, повреждены дома и легковой транспорт.

Для ликвидации последствий были привлечены 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Чугуевском районе также повреждены общежитие, автосервис и 10 автомобилей.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям