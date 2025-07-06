Россия атаковала спасателей в Харькове и Херсоне во время тушения пожаров после обстрела
Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Россия атаковала спасателей во время выполнения ими задач в Харькове и Херсоне 6 июля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Харькове ночью российские войска нанесли удар по городу с помощью дронов. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар. Была повреждена пожарная автоцистерна.

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"Персонал не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие", – говорится в сообщении.

В Херсоне утром после обстрела города на территории автозаправочной станции возник пожар.

"Во время тушения пожара враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. В результате удара повреждена автоцистерна", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ДСНС
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Фото: ДСНС
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Фото: ДСНС
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
ГСЧСХерсонХарьковспасатель