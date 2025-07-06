Россия атаковала спасателей в Харькове и Херсоне во время тушения пожаров после обстрела
Россия атаковала спасателей во время выполнения ими задач в Харькове и Херсоне 6 июля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Харькове ночью российские войска нанесли удар по городу с помощью дронов. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар. Была повреждена пожарная автоцистерна.
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"Персонал не пострадал – пожарные вовремя спустились в укрытие", – говорится в сообщении.
В Херсоне утром после обстрела города на территории автозаправочной станции возник пожар.
"Во время тушения пожара враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. В результате удара повреждена автоцистерна", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
- 6 июля российские войска атаковали Киевскую область дронами. В результате удара пострадали три человека, повреждены два многоквартирных дома и частные дома.
- Также россияне обстреляли Харьков. В результате обстрела произошли пожары, пострадали женщина и ребенок.
- В ночь на 6 июля Россия атаковала Украину 157 дронами и четырьмя ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 117 вражеских беспилотников.