Россия атаковала спасателей в Харькове и Херсоне во время тушения пожаров после обстрела

Россияне атаковали спасателей после их прибытия на место ликвидации последствий обстрелов в Харькове и Херсоне.

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Россия атаковала спасателей во время выполнения ими задач в Харькове и Херсоне 6 июля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Харькове ночью российские войска нанесли удар по городу с помощью дронов. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар. Была повреждена пожарная автоцистерна.