В результате российского обстрела 6 июля зафиксированы попадания дронов в 19 локациях

ППО (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В ночь на 6 июля Россия атаковала Украину 157 дронами и четырьмя ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 117 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушных силах.

Россияне запускали дроны и ракеты с пяти направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда в Крыму.