Россия атаковала Украину 157 дронами и четырьмя ракетами С-300
ППО (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В ночь на 6 июля Россия атаковала Украину 157 дронами и четырьмя ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 117 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушных силах.

Россияне запускали дроны и ракеты с пяти направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда в Крыму.

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Силы противовоздушной обороны обезвредили 117 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны (98 сбиты, 19 утрачены/подавлены средствами радиоэлектронной борьба).

Зафиксированы попадания ударных дронов в 19 локациях, а также падение сбитых дронов в двух локациях.

В Воздушных силах сообщили, что атака продолжается – новые группы "Шахедов" вошли с северного направления.

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