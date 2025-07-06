Россия атаковала Украину 157 дронами и четырьмя ракетами С-300
В ночь на 6 июля Россия атаковала Украину 157 дронами и четырьмя ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 117 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушных силах.
Россияне запускали дроны и ракеты с пяти направлений: Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда в Крыму.
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Силы противовоздушной обороны обезвредили 117 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны (98 сбиты, 19 утрачены/подавлены средствами радиоэлектронной борьба).
Зафиксированы попадания ударных дронов в 19 локациях, а также падение сбитых дронов в двух локациях.
В Воздушных силах сообщили, что атака продолжается – новые группы "Шахедов" вошли с северного направления.
- 6 июля российские войска атаковали Киевскую область дронами. В результате удара пострадали три человека, повреждены два многоквартирных дома и частные дома.
- Также российские войска нанесли удар по Харькову. В результате обстрела произошли пожары, пострадали женщина и ребенок.