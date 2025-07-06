РФ нанесла удар дронами по Киевской области – повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
6 июля российские войска атаковали Киевскую область дронами. В результате удара пострадали три человека, повреждены два многоквартирных дома и частные дома, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
По его данным, в результате атаки дронов в Вышгородском районе пострадали три человека.
35-летний мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног. 79-летняя женщина и 75-летний мужчина получили острую стрессовую реакцию. Кроме того, повреждены два многоэтажных дома.
Также в результате пожара уничтожены четыре гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля получили повреждения.
Кроме того, повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В одном из домов была освобождена из-под завалов женщина 1938 года рождения.
- В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину 550 дронами и ракетами, 478 из которых были уничтожены силами ПВО. Оккупанты снова установили антирекорд, применив во время одной атаки более 330 "шахедов".
- Основное направление удара было на Киев. В результате атаки погибли два человека, пострадали 26.