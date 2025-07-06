РФ нанесла удар дронами по Киевской области – повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

6 июля российские войска атаковали Киевскую область дронами. В результате удара пострадали три человека, повреждены два многоквартирных дома и частные дома, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его данным, в результате атаки дронов в Вышгородском районе пострадали три человека.

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35-летний мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног. 79-летняя женщина и 75-летний мужчина получили острую стрессовую реакцию. Кроме того, повреждены два многоэтажных дома.

Также в результате пожара уничтожены четыре гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля получили повреждения.

Кроме того, повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В одном из домов была освобождена из-под завалов женщина 1938 года рождения.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киевской области