Росія вдарила дронами по Київщині – пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі – фото

Фото: ДСНС Київщини

Російські війська атакували дронами 6 липня Київську область. Унаслідок удару постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його даними, внаслідок атаки дронів у Вишгородському районі постраждали три людини.

Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук і ніг. Жінка 79 років і чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені два багатоповерхові будинки.

Також знищені вогнем чотири гаражні приміщення й автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджені.

Окрім цього пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. В одному з будинків деблокували жінку 1938 року народження.

Фото: ДСНС Київщини