Росія вдарила дронами по Київщині – пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі – фото
Російські війська атакували дронами 6 липня Київську область. Унаслідок удару постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його даними, внаслідок атаки дронів у Вишгородському районі постраждали три людини.
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Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук і ніг. Жінка 79 років і чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені два багатоповерхові будинки.
Також знищені вогнем чотири гаражні приміщення й автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджені.
Окрім цього пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. В одному з будинків деблокували жінку 1938 року народження.
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