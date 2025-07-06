Внаслідок російського обстрілу 6 липня є влучання дронів у 19 локаціях

ППО (Фото: Генштаб ЗСУ)

У ніч на 6 липня Росія атакувала Україну 157 дронами та чотирма ракетами С-300. Протиповітряна оборона знешкодила 117 ворожих БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Росіяни запускали дрони й ракети з п'яти напрямків – Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда у Криму.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни (98 – збили, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ).

Зафіксовано влучання ударних дронів у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.

У Повітряних силах повідомили, що атака триває – нові групи "шахедів" зайшли з північного напрямку.