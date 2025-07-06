Росія атакувала Україну 157 дронами та чотирма ракетами С-300
У ніч на 6 липня Росія атакувала Україну 157 дронами та чотирма ракетами С-300. Протиповітряна оборона знешкодила 117 ворожих БпЛА, повідомили в Повітряних силах.
Росіяни запускали дрони й ракети з п'яти напрямків – Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда у Криму.
Читайте також
Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни (98 – збили, 19 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ).
Зафіксовано влучання ударних дронів у 19 локаціях, а також падіння збитих – на двох локаціях.
У Повітряних силах повідомили, що атака триває – нові групи "шахедів" зайшли з північного напрямку.
- Російські війська атакували дронами 6 липня Київську область. Унаслідок удару постраждали троє людей, пошкоджені дві багатоповерхівки й приватні будинки.
- Також росіяни вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, постраждали жінка і дитина.