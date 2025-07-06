Росія атакувала рятувальників у Харкові та Херсоні під час гасіння пожеж після обстрілу – фото
Росія атакувала рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні 6 липня. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
У Харкові вночі російські війська вдарили по місту за допомогою дронів. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару. Було пошкоджено пожежну автоцистерну.
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"Особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно спустилися в укриття", – йдеться у повідомленні.
У Херсоні вранці після обстрілу міста на території АЗС виникла пожежа.
"Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну", – повідомили в ДСНС.
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