Росія атакувала рятувальників у Харкові та Херсоні під час гасіння пожеж після обстрілу – фото
Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Росія атакувала рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні 6 липня. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Харкові вночі російські війська вдарили по місту за допомогою дронів. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару. Було пошкоджено пожежну автоцистерну.

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"Особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно спустилися в укриття", – йдеться у повідомленні.

У Херсоні вранці після обстрілу міста на території АЗС виникла пожежа.

"Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну", – повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
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