Росія вдруге за ранок атакувала Харків: дрон влучив у будинок, є поранені

Мер Харкова Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

Росія вдруге за ранок 7 липня атакувала Харків дронами – в місті зафіксовано шість прильотів. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог атакував місто шахедами близько 10:22. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних дронів перед тим, як у місті пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, усі прильоти у житлових масивах міста. Під атаку потрапив Холодногірський район – горить будинок у приватному секторі й автомобілі. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, транспортна інфраструктура.

Є інформація про трьох постраждалих, двоє з яких у важкому стані, зокрема жінка.

ОНОВЛЕНО об 11:10. За словами Терехова, є підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. На місці удару пожежа. Попередньо, під завалами однієї з будівель перебуває людина, зазначив Синєгубов.

Кількість поранених зросла до 11 осіб.

ДОПОВНЕНО об 11:53. У Сухопутних військах повідомили, що Росія вдарила дронами по будівлі Територіального центру комплектування та по прилеглій території. Відомо про трьох поранених військових.

Станом на зараз відомо про 16 постраждалих. У лікарнях перебуває сім з них, одна людина – у вкрай тяжкому стані.

Попередня атака відбулася о 05:20 – Росія вдарила безпілотниками по Шевченківському та Слобідському районах. Серед 29 постраждалих три дитини віком три, сім і 11 років. Виникла пожежа у гуртожитку, пошкоджені два багатоповерхові будинки, два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж.