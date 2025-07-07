Росія вдруге за ранок атакувала Харків: дрон влучив у будинок, є поранені
Росія вдруге за ранок 7 липня атакувала Харків дронами – в місті зафіксовано шість прильотів. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ворог атакував місто шахедами близько 10:22. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних дронів перед тим, як у місті пролунали вибухи.
За попередньою інформацією, усі прильоти у житлових масивах міста. Під атаку потрапив Холодногірський район – горить будинок у приватному секторі й автомобілі. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, транспортна інфраструктура.
Є інформація про трьох постраждалих, двоє з яких у важкому стані, зокрема жінка.
ОНОВЛЕНО об 11:10. За словами Терехова, є підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. На місці удару пожежа. Попередньо, під завалами однієї з будівель перебуває людина, зазначив Синєгубов.
Кількість поранених зросла до 11 осіб.
ДОПОВНЕНО об 11:53. У Сухопутних військах повідомили, що Росія вдарила дронами по будівлі Територіального центру комплектування та по прилеглій території. Відомо про трьох поранених військових.
Станом на зараз відомо про 16 постраждалих. У лікарнях перебуває сім з них, одна людина – у вкрай тяжкому стані.
Попередня атака відбулася о 05:20 – Росія вдарила безпілотниками по Шевченківському та Слобідському районах. Серед 29 постраждалих три дитини віком три, сім і 11 років. Виникла пожежа у гуртожитку, пошкоджені два багатоповерхові будинки, два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж.
- Уночі 7 липня ворог атакував Київ. Уламки дронів упали в трьох районах столиці, пошкоджена тепломагістраль. Через це близько 500 будівель залишилися без гарячого водопостачання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
- Піду ударом була й Одеса – загинув чоловік. Він був охоронцем у новобудові. В приміщенні для охорони виникла пожежа, і його не вдалося врятувати.
- Також окупанти атакували Запоріжжя – зафіксовано шість ударів дронами. Відомо про щонайменше 10 постраждалих.