По Запоріжжю вдарили три "шахеди": є влучання в університет і біля ТЦК – відео, фото

По Запоріжжю вдарили три "шахеди": є влучання в університет і біля ТЦК – відео, фотооновлено
Зранку 7 липня Росія запустила по Запоріжжю ударні дрони, внаслідок чого є руйнування і поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в обласному центрі почали гриміти орієнтовно з 09:55.
"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені", – написав Федоров о 10:22.
Станом на 10:28 попередньо відомо про щонайменше 10 постраждалих. Атака триває.
ОНОВЛЕНО О 10:47. Оголошено відбій тривоги. Загалом було шість ударів "шахедами". Постраждали житлові будинки, університет і підприємство.
Федоров показав наслідки атаки:
ОНОВЛЕНО ОБ 11:15. Палає корпус Запорізької політехніки, міськрада показала відео:
ОНОВЛЕНО ОБ 11:28. Сухопутні війська повідомили, що влучання була поблизу Запорізького обласного ТЦК і СП. Попередньо, є поранений військовослужбовець.
Майже одночасно з цим росіяни атакували будівлю Харківського обласного ТЦК і СП – там троє поранених.
ОНОВЛЕНО ОБ 11:40. РФ поцілила по житлових кварталах Запоріжжя щонайменше шістьма "шахедами", повідомив Федоров.
Пошкоджено гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні та приватні будинки, нежитлові будівлі.
Вісьмох людей ушпиталено, але постраждалих "точно більше", зазначив очільник ОВА.
ОНОВЛЕНО О 12:00. Допомога медиків знадобилася 11 постраждалим. Вісім людей ушпиталені, ще трьом – надана допомога на місці.
Стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній.
- Запоріжжя розташоване приблизно за 30 км від фронту, тому регулярно потерпає від російських ударів.
- Останнім часом це здебільшого атаки "шахедами", проте бувають і обстріли КАБами та ракетами.
- А 26 червня Росія влаштувала першу за щонайменше півтора року атаку на Запоріжжя з РСЗВ, використовуючи касетні боєприпаси.