У Харкові дрони влучили у будівлю ТЦК, у Запоріжжі – поруч: є поранені військові

У Харкові дрони влучили безпосередньо в будівлю військкомату

ТЦК (Фото: sud.ua)

Під час ворожої атаки дронів 7 липня по Харкову та Запоріжжю постраждали територіальні центри комплектування та соцпідтримки, є поранені військові. Про це повідомили в Сухопутних військах.

У Харківському ТЦК та СП ворог влучив дронами безпосередньо в будівлю та на прилеглу територію. Відомо про трьох поранених військових.

У Запоріжжі ворожі дрони атакували територію поблизу обласного ТЦК. Є один поранений військовий.

У Сухопутних військах зазначили, що на місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Росія шістьма "шахедами" вдарила дронами по Холодногірському району Харкова о 10:22. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, зайнявся дах будівлі, поруч були пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий.