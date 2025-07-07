У Харкові дрони влучили у будівлю ТЦК, у Запоріжжі – поруч: є поранені військові
Під час ворожої атаки дронів 7 липня по Харкову та Запоріжжю постраждали територіальні центри комплектування та соцпідтримки, є поранені військові. Про це повідомили в Сухопутних військах.
У Харківському ТЦК та СП ворог влучив дронами безпосередньо в будівлю та на прилеглу територію. Відомо про трьох поранених військових.
У Запоріжжі ворожі дрони атакували територію поблизу обласного ТЦК. Є один поранений військовий.
У Сухопутних військах зазначили, що на місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.
Росія шістьма "шахедами" вдарила дронами по Холодногірському району Харкова о 10:22. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, зайнявся дах будівлі, поруч були пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий.
- По Запоріжжю влучили три "шахеда". Відомо про щонайменше 11 постраждалих, є влучення в будівлю університету Запорізька політехніка. Пошкоджено гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні та приватні будинки, нежитлові будівлі.