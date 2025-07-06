Росія вдарила дроном по ТЦК у Кременчуці

Це вже третя російська атака за тиждень, внаслідок якої зазнає пошкоджень будівля ТЦК

Дрон (Фото: Depositphotos)

Росія 6 липня атакувала дроном Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у місті Кременчук Полтавської області. Про це повідомляють Сухопутні війська.

Внаслідок атаки сталися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

За попередніми даними, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці влучань працюють профільні служби.

Перед цим у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомляли, що внаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння.