Росія вдарила дроном по ТЦК у Кременчуці
Росія 6 липня атакувала дроном Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки у місті Кременчук Полтавської області. Про це повідомляють Сухопутні війська.
Внаслідок атаки сталися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.
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За попередніми даними, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці влучань працюють профільні служби.
Перед цим у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомляли, що внаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
- 30 червня росіяни поцілили поруч із будівлею одного з районних ТЦК та СП у Кривому Розі. Поранень зазнали три людини.
- 3 липня росіяни завдали ударів по Полтаві, унаслідок чого були загиблі та поранені. Також виникла пожежа в будівлі Полтавського ТЦК.