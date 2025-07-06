Россия нанесла удар дроном по ТЦК в Кременчуге

Россия 6 июля атаковала дроном территориальный центр комплектации и социальной поддержки в городе Кременчуг Полтавской области. Об этом сообщают Сухопутные войска.

В результате атаки вражеские беспилотники попали в здание Кременчуцкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также в расположенный рядом жилой дом.

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По предварительным данным, среди военнослужащих и сотрудников территориальных центров комплектации и социальной поддержки нет раненых и погибших. На местах попаданий работают профильные службы.

Ранее в Полтавской областной военной администрации сообщали, что в результате вражеской атаки на Кременчуцкий район произошел пожар на территории частного домовладения.