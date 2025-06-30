В Кривом Роге российские дроны ударили у здания ТЦК: есть раненые гражданские – фото

Россия атаковала Кривой Рог дронами, есть раненые. Об этом сообщили мэр города Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Взрывы прогремели в городе около 10:00.

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Силам противовоздушной обороны удалось сбить два вражеских дрона в регионе, но есть попадания. На месте атаки в Кривом Роге возник пожар.

Три человека получили ранения: 44-летней женщине и 54-летнему мужчине оказали помощь на месте, их состояние удовлетворительное. 52-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, в настоящее время он в операционной.

Также повреждены пять автомобилей, в здании потушен пожар, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ДОПОЛНЕНО в 12:34. В Сухопутных войсках сообщили, что враг попал рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и соцподдержки. Однако жертв и раненых среди военных удалось избежать – во время воздушной тревоги они находились в укрытии.

"К сожалению, раненые есть среди гражданских, которые находились рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь", – отметили военные.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям