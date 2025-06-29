Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами: известны первые последствия

В результате атаки РФ в ночь на воскресенье пострадали Львовская, Черкасская, Полтавская, Запорожская и Николаевская области

Охота на "Шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 29 июня российские войска массированно атаковали Украину ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В ряде областей есть последствия. Об этом сообщили областные военные администрации.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в результате вражеских атак есть последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали три человека.

Он добавил, что все службы работают. Табурец пообещал обнародовать подробности позже.

Как сообщила корреспондентка LIGA.net, ночью в Львове прогремели мощные взрывы. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что оккупанты атаковали регион дронами и крылатыми ракетами.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Он добавил, что россияне наносили удары по критической инфраструктуре области. На месте работают все профильные службы.

Полтавская областная военная администрация сообщила, что в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших не поступало.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по областному центру. Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, пострадавших нет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о скоростных целях с юга в направлении Николаева. По словам Сенкевича, обошлось без пострадавших. Других подробностей он не предоставил.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты во время атаки использовали ударные БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.